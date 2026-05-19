Суд рассмотрит жалобу МЧС на решение в пользу театра Бабкиной по бункеру

МЧС РФ решило не сдаваться после проигрыша в суде по иску певицы Надежды Бабкиной. Министерство ранее обвинило её театр «Русская песня» в незаконном переоборудовании помещения, которое якобы по документам числится бомбоубежищем. Однако артистка выиграла процесс. Теперь Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу МЧС на решение. Слушания назначены на 29 июня, пишет РИА «Новости».

Сейчас в помещении хранятся костюмы и декорации. Однако ранее там якобы стояли дизельные генераторы, были противоударные двери и специальная вентиляция. Артисты получили помещение в начале 2000 годов и, по словам Бабкиной, там уже ничего не было.

Представители певицы настаивают, что на момент передачи театру данных полуподвальных складов, никто не говорил о существовавшем там «защитном сооружении». При этом театр готов решить вопрос полюбовно, но самостоятельно восстановить бомбоубежище не сможет — на это нет денег. Первая судебная инстанция уже встала на сторону Бабкиной и признала предписание МЧС незаконным.

Напомним, Надежда Бабкина засудила МЧС из-за подвала её театра «Русская песня». Осенью 2024 года столичное управление министерства обратило внимание на помещение в доме по Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники ведомства утверждали, что оно является бомбоубежищем и должно быть приведено в порядок. В театре заявляли, что помещение когда-то было передано властями Москвы как нежилое и никаких документов о защитном статусе сооружения не предоставлялось. Бабкина обратилась в суд. Представители МЧС не явились на заседание. Фемида встала на сторону театра и постановила взыскать с министерства 50 тысяч рублей.