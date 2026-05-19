Небензя: Запад наращивает поставки оружия Киеву и переносит его производство
Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Западные страны не только наращивают объёмы поставок вооружений Киеву, но и переносят производственные мощности на свою территорию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.
«Страны Запада наращивают поставки вооружений, переводят их производства на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролёта беспилотников», — отметил глава российского постпредства.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что китайские ПЗРК «Фейну-16» могли попасть в распоряжение украинской армии не напрямую, а через посредников: Пекин поставляет такое оружие третьим странам (например, Пакистану или Хорватии), откуда Киев перекупает его, как и другие образцы военной техники. И эта схема не нова.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.