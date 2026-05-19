Западные страны не только наращивают объёмы поставок вооружений Киеву, но и переносят производственные мощности на свою территорию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.

«Страны Запада наращивают поставки вооружений, переводят их производства на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролёта беспилотников», — отметил глава российского постпредства.