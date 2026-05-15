«Просто перекупает»: Раскрыта схема поставок китайского оружия на Украину
Эксперт Литовкин: Китайские ПЗРК FN-16 могли попасть к ВСУ через третьи страны
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 160ombr
Китайские переносные зенитные комплексы «Фейну-16» (FN-16) могли оказаться в распоряжении украинской армии не напрямую, а через посредников. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, Пекин поставляет такое оружие третьим странам (например, Пакистану или Хорватии), а оттуда оно уже попадает на Украину. Киев, по сути, перекупает вооружение у азиатских и европейских государств.
Аналитик отметил, что схема не нова — так ВСУ получают не только зенитные ракеты, но и другие образцы военной техники.
Ранее стало известно, что китайский ПЗРК FN‑16 против самолётов и вертолётов заметили у 160‑й бригады ВСУ. Ракета с инфракрасным самонаведением поражает цель примерно с вероятностью 70%, а дальность достигает шести километров.
