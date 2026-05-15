Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 мая, 07:32

Китайский ПЗРК FN‑16 против самолётов и вертолётов заметили у 160‑й бригады ВСУ

Китайские FN‑16 заметили в 160‑й механизированной бригаде ВСУ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 160ombr

В украинской армии заметили китайские переносные зенитные ракетные комплексы FN‑16 («Фейну-16»), способные сбивать самолёты и вертолёты. Соответствующий снимок опубликовали представители 160‑й механизированной бригады в социальных сетях.

Это комплекс третьего поколения. Он сбивает низколетящие самолёты и вертолёты. Ракета с инфракрасным самонаведением поражает цель примерно с вероятностью 70%, а дальность достигает шести километров.

FN‑16 и более старая модель FN‑6 также стоят на вооружении в Камбодже, Пакистане, Малайзии и других странах.

Ранее сообщалось, что командование 127-й бригады ВСУ перебросило в Харьковскую область военных, которых до этого признали негодными к службе по состоянию здоровья. Среди новобранцев — Ростислав Голиков с синдромом Меллори-Вейса. Это состояние, когда из-за сильной рвоты лопается кожа внутри желудка.

