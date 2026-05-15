Китайский ПЗРК FN‑16 против самолётов и вертолётов заметили у 160‑й бригады ВСУ

В украинской армии заметили китайские переносные зенитные ракетные комплексы FN‑16 («Фейну-16»), способные сбивать самолёты и вертолёты. Соответствующий снимок опубликовали представители 160‑й механизированной бригады в социальных сетях.

Это комплекс третьего поколения. Он сбивает низколетящие самолёты и вертолёты. Ракета с инфракрасным самонаведением поражает цель примерно с вероятностью 70%, а дальность достигает шести километров.

FN‑16 и более старая модель FN‑6 также стоят на вооружении в Камбодже, Пакистане, Малайзии и других странах.