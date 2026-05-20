Телеведущего и историка моды Александра Васильева могут признать иноагентом — всё из-за переводов от украинских поклонников за курсы про стиль. Об этом узнал Mash.

После отъезда во Францию в 2022 году Васильев организовал закрытый онлайн-клуб, где он обучает всех желающих моде и стилю. В программе — консультации, лекции и разборы луков. Цена вопроса — около 24 тысяч рублей в месяц для новых участников и 16 тысяч для постоянных. Есть возможность поучиться у мастера и оффлайн, но за это придётся выложить более полумиллиона рублей. Есть и условия: Васильев не готов приезжать на встречи в Россию, но может дать мастер-классы за пределами страны.

На деятельность бывшего ведущего «Модного приговора» обратили внимание общественники: они подали обращения в Генпрокуратуру, СК и Минюст с просьбой проверить почётного члена Российской академии художеств на иностранное финансирование. При этом месье Васильев очень осторожен с траншами от украинцев: прямые переводы в гривнах он не прнимает, поэтому просит заказчиков проводить оплату через сторонние карты с конвертацией в евро или доллары. Это также упоминают активисты в своих письмах силовикам.

Напомним, Васильев уехал из России после начала СВО, сейчас историк моды живёт во французской Оверни. На протяжении четырёх лет он активно критикует боевые действия на Украине. А в прошлом году у телеведущего были проблемы с налогами — его компания ООО «ЛАВ» задолжала ФНС 325 тысяч рублей.