20 мая, 08:18

Историка моды Александра Васильева могут признать иноагентом

Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Телеведущего и историка моды Александра Васильева могут признать иноагентом — всё из-за переводов от украинских поклонников за курсы про стиль. Об этом узнал Mash.

После отъезда во Францию в 2022 году Васильев организовал закрытый онлайн-клуб, где он обучает всех желающих моде и стилю. В программе — консультации, лекции и разборы луков. Цена вопроса — около 24 тысяч рублей в месяц для новых участников и 16 тысяч для постоянных. Есть возможность поучиться у мастера и оффлайн, но за это придётся выложить более полумиллиона рублей. Есть и условия: Васильев не готов приезжать на встречи в Россию, но может дать мастер-классы за пределами страны.

На деятельность бывшего ведущего «Модного приговора» обратили внимание общественники: они подали обращения в Генпрокуратуру, СК и Минюст с просьбой проверить почётного члена Российской академии художеств на иностранное финансирование. При этом месье Васильев очень осторожен с траншами от украинцев: прямые переводы в гривнах он не прнимает, поэтому просит заказчиков проводить оплату через сторонние карты с конвертацией в евро или доллары. Это также упоминают активисты в своих письмах силовикам.

Александра Васильева задержали на границе США после кражи бриллиантов из Лувра
Напомним, Васильев уехал из России после начала СВО, сейчас историк моды живёт во французской Оверни. На протяжении четырёх лет он активно критикует боевые действия на Украине. А в прошлом году у телеведущего были проблемы с налогами — его компания ООО «ЛАВ» задолжала ФНС 325 тысяч рублей.

