Александра Васильева задержали на границе США после кражи бриллиантов из Лувра

Историка моды Александра Васильева задержали в аэропорту на границе США из-за множества афиш с его выступлениями в Интернете. Ответы историка не удовлетворили сотрудников, и его отвели в комнату для задержанных, где образовалась очередь из других иностранцев. Во время досмотра его чемодана сотрудники пограничной службы проверили его багаж из-за недавнего ограбления в Лувре.