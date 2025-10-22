Александра Васильева задержали на границе США после кражи бриллиантов из Лувра
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Историка моды Александра Васильева задержали в аэропорту на границе США из-за множества афиш с его выступлениями в Интернете. Ответы историка не удовлетворили сотрудников, и его отвели в комнату для задержанных, где образовалась очередь из других иностранцев. Во время досмотра его чемодана сотрудники пограничной службы проверили его багаж из-за недавнего ограбления в Лувре.
«Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами: Багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нём нет», — рассказал Васильев в соцсетях.
Напомним, что 19 октября в Лувре произошло одно из масштабных ограблений в мире. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Полиция считает, что это было тщательно спланированное преступление. Создатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденное, но намерен передать их не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, мотивируя это большей безопасностью. Музей оценил ущерб от кражи в 88 миллионов евро.
