Телеведущий Александр Васильев отказался приехать в Россию даже за огромные деньги

Телеведущий Александр Васильев, покинувший Россию после начала СВО, заявил, что не намерен возвращаться, даже за большие деньги. Историк моды, обосновавшийся во Франции три года назад, зарабатывает, проводя лекции о моде по всему миру и рекламируя в соцсетях женский онлайн-клуб, зарегистрированный в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Васильеву уже однажды предлагали 15 миллионов рублей за участие в мероприятии в России, но он отказался. Побыть ведущим он готов, но в любой другой стране.

«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — утверждают представители искусствоведа.

Плотный график Васильева расписан аж до конца 2026 года, он исключает возможность визита артиста в Россию. Несмотря на это, у телеведущего остаётся недвижимость в московских Хамовниках стоимостью 50 миллионов рублей, а также продолжает действовать индивидуальное предпринимательство.

Пока одни в Россию не хотят, другие наоборот рвутся, например, как финский актёр Вилле Хаапасало. Он известен по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе». Бывший коллега Владимира Зеленского по сцене готов выступить на корпоративных мероприятиях даже несмотря на то, что выступал против СВО.