Осудивший СВО актёр «Особенностей национальной охоты» мечтает развлекать русских вместо продажи пирожков

Финский актёр Вилле Хаапасало, известный по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», готов выступить на корпоративных мероприятиях в России. Артист приедет к вам на праздник, несмотря на то, что ранее играл в кино с Владимиром Зеленским и выступал против СВО, сообщает Telegram-канал SHOT.

Гонорар Хаапасало за выступление в России составит более 3 миллионов рублей, при условии отсутствия публичности и обсуждения политических тем. Артист также предлагает альтернативные варианты выступлений в Турции (2 миллиона рублей) или Грузии (1 миллион 750 тысяч рублей). В этих случаях он готов воссоздать сцены из фильма «Особенности национальной охоты» и провести мероприятие в аналогичном стиле.

В райдере артиста — перелёт бизнес-классом и номер полулюкс. В случае выступления в Грузии проживание не потребуется, так как у жены актёра есть квартира в Тбилиси, а сам Хаапасало является обладателем грузинского паспорта.

В настоящее время Вилле Хаапасало занимается бизнесом в Финляндии, где продаёт выпечку. В России актёр прожил 20 лет. Говорит, что очень тоскует по стране и даже иногда приезжает в гости.

