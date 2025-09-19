«У меня есть амплуа»: Осудивший СВО Иван Дорн продолжает петь на русском

Украинский певец Иван Дорн признался, что продолжает петь на русском языке, хотя надеется на победу Киева и желает России всех бед. Исполнитель объяснил в интервью журналисту Republic, что это связано с его «амплуа и альтер эго».

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. У меня есть альтер эго, амплуа, в котором я выступаю на любых языках. Полуанонимный проект, в его рамках я особо не показываю даже своё лицо. В то же время моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поёт на русском. Другое дело, что за русский язык сегодня надо оправдываться», — сказал певец.

Иван Дорн сделал музыкальную карьеру в России, но после начала СВО уехал из страны, осудив боевые действия в защиту Донбасса. Певец неоднократно высказывался в поддержку Киева. Кроме того, он рассказывал о своей неприязни к российским артистам, поддержавшим родину и спецоперацию.