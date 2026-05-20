Девочка покончила с собой прямо в школе в Иркутской области

В городе Зима Иркутской области школьница свела счёты с жизнью прямо в стенах учебного заведения. Трагедия произошла 19 мая. Девочка долгие годы подвергалась травле в классе, пишет издание «Ирсити» со ссылкой на правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», ведётся расследование. По предварительной информации, ученица неоднократно жаловалась на буллинг. Учителя были в курсе конфликтной ситуации в классе, однако никаких мер принято не было. Педагоги, по данным издания, ограничились лишь «воспитательной беседой» с обидчиками девочки.

Ранее во Владивостоке мать подвергшегося буллингу со стороны одноклассников школьника добилась моральной компенсации через суд. Всё произошло в школе № 80. Во время ссоры сверстники нанесли мальчику побои прямо в здании школы. А до этого систематически издевались над ним, подвергая всевозможным унижениям. При этом очевидцы не посчитали необходимым рассказать о конфликте учителям. Мать пострадавшего сообщила о буллинге классному руководителю, но меры приняты не были. Тогда женщина обратилась в суд.