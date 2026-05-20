Российские войска за прошедшие сутки уничтожили зенитную самоходную установку Gepard немецкого производства, а также нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия

«Нанесено поражение <...> пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах», — говорится в сообщении.

Ранее зоне проведения спецоперации уничтожили немецкий Leopard. По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск не только поразили танк, но и улучшили положение по переднему краю.