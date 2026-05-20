Радио Судного дня озадачило посланием на фоне переговоров в Пекине

Радиостанция УВБ-76, прозванная в народе жужжалка или Радио Судного дня, выдала в эфир очередное загадочное сообщение на фоне визита российского лидера Владимира Путина в Пекин. Информацией делится канал, отслеживающий сообщения станции.

«ТОД3 У352 ДХГЕ 51973 06546 41219 ЛЕЩОТЕИН 7487 4573», — прозвуало на радиоволне.

Последний раз активность радиостанции УВБ-76 фиксировалась 18 мая. В тот день станция передала сразу два сообщения. В эфире прозвучала последовательность из букв, цифр и слов: «НЖТИ 70187 РУБИДИЙ 3912 5640 ПОСТОМАРИ 6186 5298».