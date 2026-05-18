Радио Судного дня вышло в эфир со вторым сообщением за день
Обложка © chatgpt
Радиостанция УВБ-76, более известная как Радио Судного дня, передала уже второе сообщение за 18 мая. Новый сигнал был зафиксирован в 20:13 по московскому времени.
В эфире прозвучала последовательность из букв, цифр и слов: «НЖТИ 70187 РУБИДИЙ 3912 5640 ПОСТОМАРИ 6186 5298».
Ранее в этот же день УВБ-76 уже выходила в эфир с коротким сообщением. Утренний сигнал зафиксировали в 07:03 мск, тогда прозвучало слово «Бундотом».
Содержание подобных передач традиционно не раскрывается. Обычно они выглядят как наборы кодов, чисел и отдельных слов, значение которых остаётся неизвестным для широкой аудитории.
Именно из-за такой закрытости каждое новое сообщение УВБ-76 быстро привлекает внимание радиолюбителей и пользователей соцсетей. На этот раз интерес усилился тем, что станция подала сразу два сигнала за один день.
