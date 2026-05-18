Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 11:02

Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Бундотом»

Обложка © chatgpt/ Life.ru

Обложка © chatgpt/ Life.ru

УВБ-76, более известное как Радио судного дня, передала новое сообщение утром 18 мая. Сигнал зафиксировали в 07:03 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Бундотом».

«ТОД3 У352 ДХГЕ 28581 37622 69178 БУНДОТОМ 7983 4311», — прозвучало в сообщении.

Содержание таких передач обычно не раскрывается. Подобные сообщения представляют собой набор букв, цифр и отдельных слов, значение которых остаётся неизвестным для широкой аудитории.

Радио Судного дня вышло в эфир с четвёртым сообщением за сутки
Радио Судного дня вышло в эфир с четвёртым сообщением за сутки

Напомним, 14 мая радиостанция вышла в эфир со словом «Суперзвезда». Как и всегда, понять смысл сказанного было невозможно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar