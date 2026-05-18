Радио Судного дня передало в эфир сообщение «Бундотом»

УВБ-76, более известное как Радио судного дня, передала новое сообщение утром 18 мая. Сигнал зафиксировали в 07:03 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Бундотом».

«ТОД3 У352 ДХГЕ 28581 37622 69178 БУНДОТОМ 7983 4311», — прозвучало в сообщении.

Содержание таких передач обычно не раскрывается. Подобные сообщения представляют собой набор букв, цифр и отдельных слов, значение которых остаётся неизвестным для широкой аудитории.

Напомним, 14 мая радиостанция вышла в эфир со словом «Суперзвезда». Как и всегда, понять смысл сказанного было невозможно.