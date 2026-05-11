Радио Судного дня вышло в эфир с четвёртым сообщением за сутки
Обложка © chatgpt
Радиостанция Судного дня снова вышла в эфир: УВБ-76 передала уже четвёртое сообщение за день. По данным мониторинговых каналов, сигнал зафиксировали 11 мая в 15:42 по московскому времени.
«4-е сообщение за сегодня. 11.05.26 15:42 МСК. НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076», — говорится в сообщении.
УВБ-76 много лет привлекает внимание радиолюбителей из-за редких голосовых передач на фоне постоянного жужжащего сигнала. Содержание таких сообщений официально не расшифровывается, поэтому каждое новое включение станции вызывает активное обсуждение в Сети.
Напомним, сегодня таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как Радиостанция Судного дня, впервые за четыре дня вышла в эфир и передала новое зашифрованное сообщение. Первый сигнал прозвучал в 10:33 мск. В нём было передано слово «Головчатый». Позже, в 11:30 мск, радиостанция выдала второе сообщение — «Матоморф». Третья передача была зафиксирована в 12:36 мск. В ней прозвучало слово «Мэтролук».
