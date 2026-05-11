День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:38

Радио Судного дня передало ещё два странных сообщения-шифра

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в понедельник передала ещё два новых сигнала. Первое сообщение прозвучало в 10:33 мск, в нём прозвучало слово «Головчатый».

Второй сигнал был зафиксирован в 11:30 мск «Матоморф». Третья передача вышла в 12:36 мск «Мэтролук». Назначение этих сообщений официально не раскрывается. Из-за редких голосовых сообщений УВБ-76 регулярно привлекает внимание пользователей соцсетей и СМИ.

Радио Судного дня передало сигнал «Рифмоплёт» после трёх дней молчания
Радио Судного дня передало сигнал «Рифмоплёт» после трёх дней молчания

Ранее радиостанция УВБ-76 передавала сообщения 4 мая. В 14:21 по московскому времени в эфире прозвучало кодовое слово «Минусовый». В этот же день канал уже фиксировал передачу другого сообщения — «Плавбаза».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar