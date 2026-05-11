Радио Судного дня передало ещё два странных сообщения-шифра

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в понедельник передала ещё два новых сигнала. Первое сообщение прозвучало в 10:33 мск, в нём прозвучало слово «Головчатый».

Второй сигнал был зафиксирован в 11:30 мск «Матоморф». Третья передача вышла в 12:36 мск «Мэтролук». Назначение этих сообщений официально не раскрывается. Из-за редких голосовых сообщений УВБ-76 регулярно привлекает внимание пользователей соцсетей и СМИ.

Ранее радиостанция УВБ-76 передавала сообщения 4 мая. В 14:21 по московскому времени в эфире прозвучало кодовое слово «Минусовый». В этот же день канал уже фиксировал передачу другого сообщения — «Плавбаза».