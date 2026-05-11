11 мая, 09:37

«Жужжалка» вышла в эфир после четырёх дней молчания с новым загадочным словом

Обложка © «Шедеврум»

Таинственная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», впервые за четыре дня вышла в эфир и передала новое зашифрованное сообщение. Сообщение было зафиксировано в 10:33 по московскому времени, о чём сообщил ресурс, отслеживающий активность «Жужжалки».

«НЖТИ 92945 ГОЛОВЧАТЫЙ 7731 0106», — говорится в сообщении.

УВБ-76, также известная как «Жужжалка», регулярно транслирует подобные зашифрованные сообщения на коротких волнах, что на протяжении многих лет вызывает различные версии о её назначении.

Радио Судного дня передало ещё одно загадочное сообщение

Ранее сообщалось, что после трёхдневного перерыва в эфир снова вышла коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка». В эфире было зафиксировано новое сообщение с кодовым словом «Рифмоплёт».

