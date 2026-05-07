«Радио Судного дня» передало сигнал «Рифмоплёт» после трёх дней молчания

Первый сигнал спустя три дня затишья прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой». Сообщение «Рифмоплёт» зафиксировали в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где публикуются все сигналы и сообщения станции.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная ещё в 1970-х годах. С того времени она непрерывно транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего и получила своё неофициальное прозвище. Назначение большинства её сообщений и кодовых слов до сих пор остаётся загадкой для широкой публики.