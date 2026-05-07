7 мая, 17:23

«Радио Судного дня» передало сигнал «Рифмоплёт» после трёх дней молчания

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Первый сигнал спустя три дня затишья прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой». Сообщение «Рифмоплёт» зафиксировали в Telegram-канале «УВБ-76 логи», где публикуются все сигналы и сообщения станции.

«НЖТИ НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163», — говорится в сообщении.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная ещё в 1970-х годах. С того времени она непрерывно транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего и получила своё неофициальное прозвище. Назначение большинства её сообщений и кодовых слов до сих пор остаётся загадкой для широкой публики.

«Жужжалка» передала в эфир семьмое загадочное сообщение за день

В последние дни загадочная радиостанция УВБ-76 вновь привлекла к себе внимание. В понедельник, 4 мая, в 14:21 по московскому времени она передала кодовое слово «Минусовый», а ранее в тот же день, с интервалом в несколько часов, прозвучал сигнал «Плавбаза». До этого, после пятидневной тишины, в четверг, 30 апреля, в 18:58 по московскому времени станция вышла в эфир со словом «Сексофай».

Анастасия Никонорова
