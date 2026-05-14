Радио Судного дня впервые за три дня вышло в эфир с новой шифровкой

УВБ-76, более известное как Радио судного дня, вышло в эфир впервые с 11 мая. На этот раз «жужжалка» голосом неизвестного оператора передала сообщение «Суперзвезда».

«НЖТИ 68221 СУПЕРЗВЕЗДА 7006 3676», — гласила шифровка.

Как и всегда, понять смысл сказанного невозможно: по наиболее популярной версии, разгадать значение может только принимающая сторона, у которой есть специальный ключ.

Напомним, в последний раз УВБ-76 выходила в эфир 11 мая. Всего за день радиостанция передала несколько сообщений, последним стал «НЕГРОМКИЙ».