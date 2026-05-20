20 мая, 10:23

«Праздник закончится в полиции»: За что выпускников могут наказать на последнем звонке

Учеников могут наказать за плохое поведение на последнем звонке, заявил юрист

Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков

Последние звонки требуют от выпускников и их родителей строгого соблюдения правил. Иначе праздник может закончиться визитом в полицию и крупными штрафами. О юридических нюансах 360.ru рассказал эксперт по праву Денис Хмелевской.

Во многих школах действуют запреты на мобильную съёмку во время официальных речей и гимна. Абсолютно запрещены курение и алкоголь. Дресс-код устанавливает администрация, и за несоблюдение формы могут не пустить на мероприятие. Кроме того, школа несёт прямую ответственность за здоровье учеников.

«Если промокнут, замёрзнут или поскользнутся в грязи или лужах, то администрация отвечать будет», — пояснил специалист.

За серьёзные проступки предусмотрена административная ответственность. Юрист также предупредил выпускников, что подростков могут попытаться втянуть в незаконные массовые акции.

«За это уголовная ответственность», — подчеркнул Хмелевской.

Слёзы и шары: программа, традиции и дата последнего звонка в 2026 году

А ранее россиян предупредили об активизации аферистов во время последних звонков. Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что ребёнок якобы попал в беду и задержан, и требуют срочно перевести деньги.

Дарья Нарыкова
