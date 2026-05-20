США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск был выполнен с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

По данным американской стороны, ракета была без боезаряда. Испытание провело Командование глобального удара ВВС США.

В пресс-службе базы подчеркнули, что пуск был плановым и не связан с текущей международной обстановкой.

«Этот плановый запуск, получивший обозначение GT 256, был запланирован несколько лет назад и не является реакцией на мировые события», — отметили на базе Ванденберг.

Там добавили, что такие испытания нужны для проверки самой системы вооружения и подготовки персонала, который её обслуживает.

Глава Командования глобального удара ВВС США генерал Стивен Дэвис заявил, что запуск позволил оценить исправность и боеготовность сил межконтинентальных баллистических ракет.

Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Она входит в ядерную триаду США вместе с подводными ракетами Trident II и стратегической авиацией. Такие ракеты размещены в укреплённых шахтах и находятся под круглосуточным контролем расчётов.

Система стоит на вооружении с 1970 года, но её много раз модернизировали и продлевали срок службы. Сейчас Minuteman III остаётся единственной наземной межконтинентальной ракетой США. В перспективе её должна заменить новая система Sentinel, однако программа замены столкнулась с задержками и ростом стоимости.