Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев выступил против создания песен с помощью ИИ

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев не поддерживает использование искусственного интеллекта при написании песен. По мнению артиста, от современных технологий уже никуда не деться, но если и прибегать к ИИ в музыке, то только в производственных процессах.

Что касается соавторства, то каждый должен принимать решение сам. Если музыкант в состоянии делать свою работу самостоятельно, лучше делать это самому, потому что он должен воспринимать мир и на основе этого создавать музыку или спектакли, уверен собеседник «Газеты.ru».

«А если без помощников ты уже не справляешься, видимо, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать много шагов вперёд», — подчеркнул певец.

Ранее певица Диана Гурцкая высказалась против ИИ в музыке. Ничто не может заменить настоящее творчество, а использование искусственного интеллекта в музыке лишает её неповторимости, уверена звезда.