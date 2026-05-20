Актриса Татьяна Бабенкова призналась, что работать её научили «матёрые» артисты

Популярная российская актриса театра и кино Татьяна Бабенкова призналась, что для неё успех с течением жизни приобрёл иной смысл: когда она только поступала на театральный факультет, успехом казалось признание, а сейчас — внутренняя работа над собой.

Звезда подчеркнула, что трудностей в работе с «матёрыми» артистами не испытывала, поскольку изначально попала в хороший коллектив — Воронежский камерный театр, — где не стесняется спрашивать у старших коллег, как лучше работать.

«И эти самые «матёрые» старшие артисты и научили меня работать», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

По её мнению, театр востребован сегодня, потому что это форма терапии для зрителя. Он может проживать эмоции и чувства, происходящие на сцене, смеяться или плакать, но не выносить их в свою жизнь из зала.

Ранее Татьяна Бабенкова рассказала, почему отказывается афишировать личную жизнь. Звезда призналась, что считает себя творческим, эмпатичным и откликающимся человеком.