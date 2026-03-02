Владимир Путин
2 марта, 08:29

Актриса Татьяна Бабенкова рассказала, почему отказывается афишировать личную жизнь

Татьяна Бабенкова. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

34-летняя актриса Татьяна Бабенкова, которая снялась в мелодраме «Я буду помнить», дала интервью Леди Mail. Она рассказала о своей героине — следователе Ирине Филатовой, — с которой её роднит подход к решению задач: работать день и ночь ради хорошего результата.

Однако в отличие от сухой и грубоватой героини, сама Татьяна считает себя творческим, эмпатичным и откликающимся человеком. Кроме того, актриса объяснила, почему предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

«Это моя принципиальная позиция — не афишировать вопросы, связанные с моей личной жизнью. Придерживаюсь мнения, что личное на то и личное», — отметила артистка.

Николай Басков — о личной жизни: «Сердце всегда занято, но не глубоко»
Ранее новоиспечённый отец Кирилл Туриченко объяснил, почему до сих пор не раскрыл имя сына. Певец признался, что для его семьи это «интимный момент».

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

