Актриса Татьяна Бабенкова рассказала, почему отказывается афишировать личную жизнь

34-летняя актриса Татьяна Бабенкова, которая снялась в мелодраме «Я буду помнить», дала интервью Леди Mail. Она рассказала о своей героине — следователе Ирине Филатовой, — с которой её роднит подход к решению задач: работать день и ночь ради хорошего результата.

Однако в отличие от сухой и грубоватой героини, сама Татьяна считает себя творческим, эмпатичным и откликающимся человеком. Кроме того, актриса объяснила, почему предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

«Это моя принципиальная позиция — не афишировать вопросы, связанные с моей личной жизнью. Придерживаюсь мнения, что личное на то и личное», — отметила артистка.

