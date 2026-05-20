Популярный в Японии синкансэн в дизайне Hello Kitty совершил последний рейс

В Японии прекращает работу легендарный железнодорожный состав, созданный в стиле Hello Kitty. Этот скоростной поезд-синкансэн курсировал между Осакой и городом Хаката, он быстро стал туристической достопримечательностью. Состав совершил свой последний рейс, после чего его отправят на покой. Об этом пишет Railway Pro.

Тематический поезд завершил работу в Японии. Видео © Х / alsamahi

Поезд стартовал со станции Син-Осака. Его пришли провожать сотни поклонников, многие не скрывали слёз и признавались, что очень полюбили тематический состав с изображением знаменитого персонажа Sanrio. Идея создания такого поезда пришла компании West Japan Railway Co. Его запустили летом 2018 года. По предварительным оценкам, за 8 лет составом воспользовался миллион человек. Вагоны были стилизованы не только снаружи, но и внутри.

Производитель объяснил журналистам, что состав снимают с маршрута вовсе не по причине падения популярности. Всё дело в том, что сама модель и характеристики поезда давно устарели. Последние модели вагонов гораздо дешевле и легче в обслуживании, поэтому компания вынуждена избавляться от «старичков». Hello Kitty — это не единственный тематический состав в Японии, но именно к нему был прикован особенный интерес. Производитель пока не строит планы о возможном появлении новых аналогичных поездов.

Ранее сообщалось, что у японского скоростного поезда «синкансэн» отвалилась пятикилограммовая деталь во время движения. Во время движения проводник обратил внимание на подозрительный звук. При осмотре на одной из остановок обнаружилось отсутствие защитной панели, закрывавшей люк под вагоном в районе водяного бака.