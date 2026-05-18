У машиниста поезда после смертельного ДТП в Бангкоке нашли наркотики в крови

Следователи в Таиланде нашли следы наркотических веществ в крови машиниста грузового поезда, который столкнулся с автобусом в Бангкоке. Авария произошла на железнодорожном переезде и унесла жизни восьми человек. О ходе расследования сообщила газета The Nation.

После ДТП полиция начала проверку действий всех участников происшествия. Предварительные обвинения уже предъявили оператору шлагбаума и машинисту поезда.

«Анализ на наличие наркотических веществ в крови машиниста грузового поезда, попавшего в ДТП в Бангкоке на железнодорожном переезде, показал положительный результат», — пишет The Nation.

По данным следствия, сотрудники полиции изучают записи переговоров, а также информацию о скорости поезда перед столкновением. Как отмечают правоохранители, несмотря на предупреждение, состав не снизил скорость перед переездом. Оператору шлагбаума предъявили обвинение в халатности. Машинист также стал фигурантом расследования.

Ранее сообщалось, что в центре Бангкока грузовой поезд врезался в пассажирский автобус возле станции Маккасан. После столкновения начался крупный пожар. Огонь охватил автобус и несколько автомобилей рядом с местом аварии. По последним данным, жертвами происшествия стали восемь человек, ещё более 25 получили травмы. Видеозаписи с места ДТП распространились в соцсетях. На кадрах видно разрушенный автобус и густой дым над железнодорожным переездом.