Граждан России нет среди пострадавших в катастрофе с поездом в Бангкоке

В аварии с участием грузового поезда и пассажирского автобуса в столице Таиланда травмы получили семеро иностранцев, россиян в этом списке нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городское полицейское управление.

Инцидент произошёл на железнодорожном переезде 16 мая. Состав врезался в автобус и несколько легковых машин. Удар спровоцировал возгорание, жертвами которого стали восемь человек, ещё более тридцати понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители уточнили, что незначительные и серьёзные ранения зафиксированы у семи приезжих. Речь идёт о четырёх гражданах Камбоджи, двух представителях Китая и одном человеке из Мьянмы.

Установить личности погибших сразу не удалось. Представитель властей объяснил это тем, что тела сильно обгорели во время пожара, вспыхнувшего после столкновения. На данный момент продолжается экспертиза.

Полиция Бангкока продолжает работу на месте трагедии. Выясняются все обстоятельства, которые привели к выезду автобуса на пути перед приближающимся грузовым составом.

