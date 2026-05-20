Певец K-Maro выступит в Москве 6 июня с хитами Femme Like U и Let’s Go

Канадский певец ливанского происхождения K-Maro (настоящее имя — Сирил Камар) выступит в Москве 6 июня 2026 года. Концерт пройдёт на «ВТБ Арене», организатором выступает Say Agency.

Мировую славу артисту принёс сингл Femme Like U, вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней на французском языке по версии NRJ Music Awards. Его уникальный стиль объединяет хип-хоп, R&B и поп-мотивы, а тексты написаны на смеси французского, английского и арабского.

Начав карьеру в середине 90-х в дуэте Les Messagers du Son, музыкант завоевал несколько канадских наград, включая премии за лучший хип-хоп-трек и лучшее живое шоу. С начала 2000-х он выступает сольно под псевдонимом K-Maro. В его дискографии — такие хиты, как Let’s Go, Histoires de Luv, Gangsta Party и трек Sous l’Oeil de l’Ange.

В октябре 2025 года артист выпустил новый альбом в стиле электро-поп Place de Loréane (VOL. 1). Выступление в Москве станет для него редкой возможностью лично встретиться с российскими поклонниками на одной из крупнейших концертных площадок столицы.

Ранее Life.ru писал, что переговоры о выступлении K-Maro в Москве длились около месяца. Артист рассказал, что за время визита хочет остановиться в отеле Four Seasons у Кремля, искупаться в Москве-реке, попробовать итальянскую кухню, посетить баскетбольный матч и заняться водными видами спорта (сап-сёрфинг, водные лыжи, парусная прогулка).