Шура может заработать более 1,5 миллиона рублей на концерте в день рождения
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev
Певец Шура (Александр Медведев) получит более 1,5 миллиона рублей за сольный концерт в день своего рождения. Выступление пройдёт в московском баре Petter. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив стоимость билетов.
Концерт состоится в ночь с 19 на 20 мая. В этом году артисту исполнится 51 год. Площадка бара Petter вмещает всего 91 человека. Самый дешёвый билет стоит 12,5 тысячи рублей. Места за столиками ближе к сцене обойдутся в 15,5 тысячи рублей. Максимальная цена билета достигает 18,5 тысячи рублей. Такие места находятся за баром и у самой сцены. При полной посадке выручка превысит 1,5 миллиона рублей. Расходы на проведение концерта в эту сумму не входят. Накануне выступления продали около 56% всех билетов.
«Если Шура соберёт полный зал, то выручка от продажи билетов составит свыше 1,5 миллиона рублей — без учёта расходов на проведение концерта», — подсчитало агентство.
Ранее Шура выступил против подарков от поклонников в виде еды. По его словам, люди уже заплатили за билет на концерт, поэтому покупать что-то дополнительно точно не стоит. Он также не понимает восторгов от подаренных цветов. Шура добавил, что цветы и угощения — это фишка 1990-х, а сейчас никто уже не приносит продукты любимым исполнителям.
