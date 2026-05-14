«Жрите сами»: Шура шокировал фанатов дерзким заявлением

Популярный российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, выступил против подарков от поклонников в виде еды. По его словам, люди уже заплатили за билет на концерт, поэтому покупать что-то дополнительно точно не стоит.

«Единственное, что я говорю всем: «Я не беру никакую еду, нет». Если конфеты несёте, жрите сами», — заявил музыкант на презентации своей автобиографической книги.

Он также не понимает восторгов от подаренных цветов. Шура добавил, что цветы и угощения — это фишка 1990-х, а сейчас никто уже не приносит продукты любимым исполнителям, сообщает Пятый канал.

Ранее Шура заявил, что намерен начать бизнес на рынке ритуальных услуг. Он собирается создавать на заказ траурные венки и букеты. По его словам, сейчас эта ниша не занята.