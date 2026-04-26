«Я умею букеты делать»: Шура нашёл подработку в похоронном бизнесе

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) намерен начать бизнес на рынке ритуальных услуг, он собирается создавать на заказ траурные венки и букеты. По его словам, сейчас эта ниша не занята, и на похороны люди приносят либо уставшие гвоздики, либо сделанные как под копирку венки. Своей бизнес-идеей артист поделился в беседе с НТВ.

«Эта ниша не заполнена. С нуля начинать такое нельзя. А мне предложил человек, который 30 лет в этом, у него это всё схвачено в этой нише. Я к покойникам никакого отношения не буду иметь, только цветочки. Я умею букеты делать», — пояснил Шура.

Искать дополнительный заработок певцу пришлось из-за взятой ипотеки на трёхкомнатную квартиру. До этого ему приходилось снимать жильё. Новые апартменты артист купил в том же доме, так как привык к району, соседям и не хочет переезжать в другое место. Шура добавил, что ему очень повезло найти нужную квартиру в соседнем подъезде, что сделало переезд лёгким и недорогим.

Ранее Шура на своём весеннем концерте рассказал журналистам о планах стать отцом. Из-за онкологического заболевания, с которым артист боролся семь лет, он не мог планировать детей раньше. Сейчас Шура регулярно сдаёт сперму на анализы — каждые три месяца. Он объяснил, что таким образом проверяет, всё ли в порядке, и держит ситуацию под контролем.