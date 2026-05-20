500 рублей за поцелуй: Владимир Маркони помогает своим малышам накопить на Lamborghini

Ведущий музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» Владимир Маркони в свойственной ему шутливой манере рассказал, что юмор помогает в воспитании детей. У звезды двое наследников: восьмилетняя дочь и шестилетний сын.

Шоумен признался, что за деньги он может подкупить детей, чтобы они любили его больше. Тариф в семье такой: один поцелуй в щёку стоит 500 рублей — деньги небольшие, но детям надо как-то копить на собственные Lamborghini, пошутил ведущий.

«Да, как вы понимаете, я не выращиваю их какими-то гнусными мажоришками — у них всего по одной машине», — сыронизировал собеседник Леди Mail.

Ранее актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга выбрали имя для своей дочери. Звёздная парочка назвала свою наследницу Верой, причём имя для девочки выбирал отец.