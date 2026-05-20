«Председатель» слился с деньгами: Названы главные схемы развода дачников

Дачники — одна из самых уязвимых категорий для мошенников. Здесь сочетаются сезонность, доверчивость, удалённость участков и сделки «по знакомству». Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент Финансового университета Марчел Кырлан.

Злоумышленники активно используют цифровые сервисы и социальную инженерию. Самая частая схема — продажа участка с проблемными границами, двойной продажей, арестом или без права собственности. Покупатель узнаёт о спорах и судебных ограничениях уже после передачи денег.

Вторая схема — фиктивные строительные работы. Бригады предлагают быстро и дёшево построить дом или забор. Получают аванс и исчезают. Никогда не соглашайтесь без письменного договора и сметы.

Отдельная категория — мошенничество через СНТ. Аферисты создают поддельные квитанции, копируют аккаунты председателей в мессенджерах и рассылают фальшивые сборы на «срочный ремонт».

Также дачникам предлагают срочную замену счётчиков, проверку проводки, обработку от клещей или подключение газа. Цены завышены, а услуги часто не нужны. Пенсионеров запугивают штрафами и отключениями.

Классические телефонные схемы тоже работают. Мошенники представляются банком или Росреестром, выманивая код из СМС. У них уже есть адрес участка и кадастровая информация.

Главная ошибка — доверие и спешка. Проверяйте объект через ЕГРН, не переводите аванс без договора и никогда не сообщайте коды подтверждения.

