Специальная военная операция
20 мая, 14:24

С букетом в ресторан: Губерниев пошёл на мировую с Вяльбе после многолетней вражды

Обложка © РИА Новости / Мария Девахина, Виталий Белоусов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с президентом Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в одном из ресторанов на улице Плющиха в Москве. Об этом сообщает Mash на спорте. По данным канала, телеведущий пришёл на встречу с букетом цветов и попросил прощения у давней оппонентки.

Телеведущий помирился с Вяльбе после многолетнего конфликта. Видео © Telegram / Mash на спорте

За столом также находился депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Журналисты узнали, что участники встречи обсуждали работу новой спортивной федерации.

Напомним, Свищеёва выдвинули на пост главы будущей объединённой федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае победы он станет главой новой структуры, а Вяльбе получит пост его зама и займётся лыжными гонками.

Александра Мышляева
