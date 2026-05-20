С букетом в ресторан: Губерниев пошёл на мировую с Вяльбе после многолетней вражды

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встретился с президентом Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в одном из ресторанов на улице Плющиха в Москве. Об этом сообщает Mash на спорте. По данным канала, телеведущий пришёл на встречу с букетом цветов и попросил прощения у давней оппонентки.

Телеведущий помирился с Вяльбе после многолетнего конфликта.

За столом также находился депутат Госдумы Дмитрий Свищёв. Журналисты узнали, что участники встречи обсуждали работу новой спортивной федерации.

Напомним, Свищеёва выдвинули на пост главы будущей объединённой федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае победы он станет главой новой структуры, а Вяльбе получит пост его зама и займётся лыжными гонками.