До 17 лет колонии получила банда, обманывавшая участников СВО в Шереметьеве

Химкинский городской суд Подмосковья приговорил четверых фигурантов уголовного дела о хищении денег у военнослужащих и участников СВО в аэропорту Шереметьево к суровым срокам — от 10 до 17 лет. Как сообщили в суде, все обвиняемые признаны виновными.

Установлено, что злоумышленники целенаправленно выбирали жертвами участников СВО, прибывавших в Шереметьево, пишет РИА «Новости». Основная схема была связана с услугами такси: сначала пассажирам называли обычную стоимость поездки, однако в конце сумма резко возрастала. В случае отказа платить потерпевшим угрожали физической расправой.

Кроме того, как следует из материалов дела, таксисты уговаривали жертв выпить жидкость с седативным эффектом. После того как человек засыпал, у него похищали деньги.

Среди осужденных — водители такси Махмудов, Шехоян, Хусаинов и Павлов. По версии следствия, они вместе с другими сообщниками, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали военнослужащим услуги перевозки, проживания в гостиницах и покупки авиабилетов под угрозой применения насилия.

Ранее сообщалось, что семьи участников СВО стали объектом мошенников. Злоумышленники используют различные схемы, чтобы обмануть родственников военнослужащих, пользуясь их доверием и эмоциональным состоянием. Чаще всего преступники звонят и представляются сотрудниками военкомата или «секретарём Министерства обороны». Они уточняют, подавались ли заявления на выплаты или ожидается ли получение награды. Так они создают иллюзию официальности и серьёзности разговора.