Роскомнадзор заявил об отсутствии проблем с доступом к GitHub в РФ

Роскомнадзор заявил, что доступ к ресурсам GitHub не ограничивается. Создание проектов также осуществляется в штатном режиме. Ранее ведомство уже сообщало, что не блокирует доступ к облачной платформе, используемой для хостинга IT-проектов и совместной разработки.

«Специалисты провели проверку и не фиксируют проблем с доступом и функционалом ресурсов GitHub, API работает без сбоев», — говорится в сообщении.

GitHub — это главная площадка в мире, где программисты делятся своими наработками и улучшают их вместе. Там можно найти и бесплатно скачать готовые программы, утилиты, игры.