«Динамо» Махачкала и «Акрон» выиграли в первых матчах за право сыграть в РПЛ

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол на 5-й минуте забил Миро. По итогам сезона РПЛ махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место, а «Урал» завершил чемпионат Первой лиги на 3-й позиции. Ответная игра состоится 23 мая на домашнем стадионе «Динамо» в Каспийске.

В другом переходном матче тольяттинский «Акрон» в Волгограде обыграл местный «Ротор» со счётом 2:0. Оба гола забил Жилсон Беншимол — на 1-й компенсированной минуте первого тайма и на 51-й минуте.

«Акрон» по итогам сезона занял 13-е место в РПЛ, «Ротор» стал 4-м в Первой лиге. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.

Напрямую РПЛ в этом сезоне покинули «Пари НН» и «Сочи». В сезоне 2026/27 их места займут московская «Родина» и воронежский «Факел», занявшие первое и второе места в Первой лиге соответственно.