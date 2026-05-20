Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе специальной военной операции Россия действует с целью минимизации ущерба для территорий, где проживают русские люди. По его словам, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что не используются все возможные средства воздействия, чтобы избежать чрезмерного разрушения.

«Мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — пояснил Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Министр также сообщил, что с начала 2026 года в рамках спецоперации удалось освободить около 80 населённых пунктов. Он подчеркнул, что задачи операции продолжают выполняться системно и планомерно.