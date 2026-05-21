Матч финальной серии плей-офф МХЛ завершился массовой дракой

После окончания четвёртого матча финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом» произошла массовая драка на льду. Игра завершилась победой ярославцев со счётом 3:2 в овертайме, на данный момент в серии ничья — 2:2.

Потасовка началась, когда один из игроков гостей подъехал к вратарю «Спартака» Юрию Иванову. Одновременно с этим на льду было несколько драк между хоккеистами. В итоге автору победной шайбы «Локо» Роману Лутцеву понадобилась медицинская помощь, его под руки увели в раздевалку. В итоге три игрока «Спартака» Иван Гаврилов, Данил Кочуров, Силантий Кожушко и два «Локо» Геннадий Чалый и Андрей Елезов получили по два двухминутных штрафа.

Конфликт на льду обострил и без того напряжённую серию. Следующий, пятый матч серии до четырёх пройдёт 22 мая в Ярославле.

Ранее в МХЛ был установлен рекорд по продолжительности игр. Четвёртый матч четвертьфинала между «Ирбисом» и «Чайкой» в Нижнем Новгороде продлился дольше всего в истории турнира, завершившись со счётом 3:2.