Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли

После завершения четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли как минимум один российский хоккеист гарантировано станет обладателем трофея. Это означает, что серия российских чемпионов в НХЛ продлится уже одиннадцатый сезон подряд.

В составе клуба «Колорадо» выступают форварды Захар Бардаков, который пока не выходил на лёд в плей-офф, и Валерий Ничушкин. Ничушкин набрал три очка по системе «гол плюс пас» и показал полезность «+2».

За команду «Вегас» играют нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Барбашев записал на свой счёт девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть результативных передач. Дорофеев набрал 11 очков, включая девять голов и две передачи.

В «Каролине» российское присутствие представлено вратарём Петром Кочетковым, защитником Александром Никишиным и форвардом Андреем Свечниковым. Пока Никишин не отметился результативными действиями, а Свечников заработал три очка. Кроме того, за «Монреаль» выступает форвард Иван Демидов с семью очками — два гола и пять передач.

Ранее Life.ru рассказывал, что руководство НХЛ запретило российским хоккеистам привозить Кубок Стэнли в Россию. Среди игроков в хоккей есть такая традиция, однако в 2022 году для россиян она оборвалась.