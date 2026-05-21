Сбежавшую в Москву бабушку из Бишкека заманил представившийся «батюшкой» мужчина

78-летняя Джанылбуба Мамбеталиева из Бишкека сбежала в Россию после общения с мужчиной из соцсетей, который был записан у неё как «Батюшка Сергей». Родственникам пришлось организовать настоящую операцию, чтобы найти пенсионерку, сообщает телеграм-канал Baza.

Накануне вылета бабушка опасалась, что близкие снова попытаются помешать ей уехать. Поэтому она решила действовать иначе: села в попутную маршрутку и вместе с незнакомцами отправилась через Казахстан в Россию. За поездку длиной в четыре дня она заплатила 10 тысяч рублей.

Когда поиски пенсионерки уже начались, и об исчезновении сообщили в новостях, один из попутчиков узнал женщину и связался с её родными. Он договорился с водителем, чтобы по прибытии в Москву её отвезли к станции метро «Котельники». Там пенсионерку уже поджидали близкие, оперативно приехавшие в столицу.

Сейчас родственники уже приобрели обратные билеты, однако пенсионерка отказывается возвращаться и утверждает, что должна встретиться с этим мужчиной. Родные не доверяют «батюшке Сергею» и считают, что бабушка могла стать жертвой сектантов.

Изначально сообщалось, что пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву, чтобы прогуляться по городу молодости. В российскую столицу она пыталась улететь неоднократно, в последний раз её сняли с рейса всего пару недель назад.