«Зовут Саламбек, служил в спецназе»: Пинчук из «Дома-2» рассекретила жениха «со сломанными ушами»

Участница «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла поклонникам личность своего нового возлюбленного, о помолвке с которым рассказывала ранее. В соцсети девушка показала фото из машины, на которых видно её ухажёра. В описании она сообщила, что его зовут Саламбек и он увлекается боевыми искусствами.

«Зовут Саламбек, познакомились в «Кофемании». Учился в кадетском, служил в спецназе, занимается боевыми видами спорта (хейтеры, аккуратнее). 8 лет занимается парфюмерным бизнесом, поставляет оптом и в розницу оригинальную парфюмерию в Россию», — поделилась Пинчук.

Поклонники тут же обратили внимание, что у Саламбека кривые сломанные уши. Пинчук тут же пояснила, что это нормально для человека, который увлекается боксом. По её словам, это единственный его недостаток. Кто-то из фанатов в шутку предупредил Ирину, чтобы она не спорила с возлюбленным, раз он владеет хуком справа. Нашлись и хейтеры, заявившие, что молодой человек просто использует Пинчук для продвижения своего бизнеса по продаже парфюма. Дело в том, что у телезвезды в аккаунте стали появляться посты с рекламой духов, которые продаёт Саламбек.

Ирина Пинчук развелась с Араем Чобаняном осенью 2025 года. А в мае 2026-го объявила о помолвке с новым молодым человеком. Она показала в соцсети кольцо с бриллиантом, а также фото любимого, заблюрив его лицо. Девушка не стала сразу рассказвать фанатам о новых отношениях, боясь сглазить своё счастье.