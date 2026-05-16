«Любовь с первого взгляда»: Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о помолвке и показала роскошное кольцо

Блогер и звезда «Дома-2» Ирина Пинчук сообщила о помолвке спустя семь месяцев после развода с Араем Чобаняном. Об этом она поделилась в соцсетях.

Ирина Пинчук объявила о помолвке спустя полгода после развода. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pinchuk_official

В октябре 2025 года Пинчук официально расторгла брак с Араем Чобаняном и показала свидетельство о разводе, завершив многолетние отношения. После расставания блогер не сразу раскрывала личную жизнь, но спустя несколько месяцев начала публиковать намёки на нового избранника, скрывая его лицо под символом льва.

Позднее стало ясно, что в её жизни появился новый мужчина, однако его личность она до сих пор не раскрывает публично. Сегодня Пинчук объявила о новом этапе в жизни и сообщила, что выходит замуж, продемонстрировав кольцо с бриллиантом.

«И это реально случилась любовь с первого взгляда, а после первой встречи было понятно, что всё будет серьезно) Мы пришли в жизнь друг к другу осознанно, по-взрослому и трепетно», — написала она.

Она подчёркивает, что чувствует себя рядом с партнёром в полной безопасности и уверена в своём выборе, несмотря на короткий срок отношений после развода. Личность будущего мужа по-прежнему остаётся неизвестной, его в публикациях обозначают лишь символом льва.

Ранее 33-летняя блогер Карина Кросс и 22-летний хоккеист Марк Рудаковский официально оформили отношения в ЗАГСе и поделились кадрами церемонии в соцсетях. Пара отказалась от классических образов и пришла на регистрацию в спортивных костюмах: жених был в тёмном комплекте, невеста — в светлом.