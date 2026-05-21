Почти треть россиянок получают в подарок от мужчин шаурму и роллы

Российская ювелирная сеть провела опрос и выяснила, что подарки от мужчин получают 58% жительниц нашей страны. 29% признались, что их партнёры считают шаурму и роллы полноценным презентом.

Самым популярным подарком остаются цветы (75%). На втором месте — техника (68%), на третьем — деньги (61%). Ювелирные украшения дарит треть мужчин (35%). Каждая десятая женщина получала квартиру или автомобиль, передаёт «Газета.ru».

В переводе на деньги: 39% мужчин тратят на любимую 100–300 тыс. рублей в год, 26% — 300–500 тыс., 22% — более 1 млн. Чем дольше пара вместе, тем реже сюрпризы: после пяти лет брака их получают только 13%.

42% женщин вообще не получают подарков. 39% из них прямо говорят о желаемом, 37% используют «страшилки» и теории заговора. Самые популярные аргументы для убеждения мужчины быть щедрее: «это инвестиция в твой карьерный рост» (38%), «помогает избежать облысения» (34%), «укрепляет мужское здоровье» (25%).

Если подарков добиться не удаётся, половина женщин готова отказаться от интимной жизни, 37% — завести более щедрого любовника, а каждая десятая — тайно пользоваться кредиткой партнёра.

