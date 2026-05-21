Game over: Школьник «сжёг» свою учительницу в игре, но «предательница» всё равно победила

Школьник из Магнитогорска создал в компьютерной игре Among Us персонажа, изображающего его учительницу, назвал его Импостер («предатель»), сжёг и выложил ролик в интернет, сообщает URA.ru. По данным издания, женщина не оценила шутку и подала в суд на родителей ученика.

Она заявила, что после публикации у неё начались проблемы со здоровьем. За моральный вред истец потребовала 50 тысяч рублей. Суд иск принял, но женщина позже отозвала его, пояснив, что стороны достигли мирного урегулирования.

К слову, конец мая для многих школьников становится не финишной прямой, а моментом полного истощения. Детский психолог в беседе с Life.ru объяснила, почему в это время дети часто перестают хотеть учиться и как родителям не превратить последние недели года в домашнюю войну.