Game over: Школьник «сжёг» свою учительницу в игре, но «предательница» всё равно победила
Обложка © GigaChat / Life.ru
Школьник из Магнитогорска создал в компьютерной игре Among Us персонажа, изображающего его учительницу, назвал его Импостер («предатель»), сжёг и выложил ролик в интернет, сообщает URA.ru. По данным издания, женщина не оценила шутку и подала в суд на родителей ученика.
Она заявила, что после публикации у неё начались проблемы со здоровьем. За моральный вред истец потребовала 50 тысяч рублей. Суд иск принял, но женщина позже отозвала его, пояснив, что стороны достигли мирного урегулирования.
