21 мая, 10:55

Песков исключил дефицит топлива в России из-за ударов ВСУ по НПЗ

Кремль не ожидает дефицита топлива в стране на фоне атак беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Власти не фиксируют признаков возможных перебоев на рынке, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, топливный баланс страны полностью просчитан и обеспечен механизмами компенсации возможных колебаний. В отдельных регионах может фиксироваться снижение производства, что также связано с плановыми сезонными профилактическими работами. Однако в целом система остаётся сбалансированной и устойчивой.

«Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой», — сказал Песков.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Туапсе справились с ликвидацией разливов нефти после удара Украины по местному НПЗ. Теперь специалистам предстоит очистить ещё и пляжи. Они считают, что работа будет выполнена до 1 июня.

