Песков исключил дефицит топлива в России из-за ударов ВСУ по НПЗ

Кремль не ожидает дефицита топлива в стране на фоне атак беспилотников ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Власти не фиксируют признаков возможных перебоев на рынке, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, топливный баланс страны полностью просчитан и обеспечен механизмами компенсации возможных колебаний. В отдельных регионах может фиксироваться снижение производства, что также связано с плановыми сезонными профилактическими работами. Однако в целом система остаётся сбалансированной и устойчивой.

