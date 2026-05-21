Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 13:08

Французский истребитель Mirage кружит у границ Калининградской области

Истребитель типа Mirage. Обложка © Wikipedia / Graham Haley

Истребитель типа Mirage. Обложка © Wikipedia / Graham Haley

В районе границы Калининградской области зафиксировали полёты французского многоцелевого истребителя Mirage 2000. Самолёт какое-то время покружил у наших границ, после чего взял курс на Литву, где опять начал приближаться к территории РФ.

«Около двух часов назад истребитель Dassault Mirage 2000, вылетевший с эстонской военной базы, через Латвию и Литву пролетел до центральной части Польши, после чего сделал несколько кругов в районе российско-польской границы, а затем взял курс на нейтральные воды Балтийского моря, пройдя в районе границ Калининградской области», уточнил источник ТАСС.

Франция разместила истребители Rafale в 130 километрах от границы России
Франция разместила истребители Rafale в 130 километрах от границы России

Накануне, 20 мая, российские истребители перехватили самолёт-разведчик Британии над Чёрным морем. Лондон обвинил наших лётчиков в «опасном и неприемлемом» сближении. Один из перехватов закончился тем, что у британского самолёта отключился автопилот.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar