Французский истребитель Mirage кружит у границ Калининградской области

В районе границы Калининградской области зафиксировали полёты французского многоцелевого истребителя Mirage 2000. Самолёт какое-то время покружил у наших границ, после чего взял курс на Литву, где опять начал приближаться к территории РФ.

«Около двух часов назад истребитель Dassault Mirage 2000, вылетевший с эстонской военной базы, через Латвию и Литву пролетел до центральной части Польши, после чего сделал несколько кругов в районе российско-польской границы, а затем взял курс на нейтральные воды Балтийского моря, пройдя в районе границ Калининградской области», — уточнил источник ТАСС.

Накануне, 20 мая, российские истребители перехватили самолёт-разведчик Британии над Чёрным морем. Лондон обвинил наших лётчиков в «опасном и неприемлемом» сближении. Один из перехватов закончился тем, что у британского самолёта отключился автопилот.