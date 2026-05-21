21 мая, 14:16

Экс-командующий ВС Литвы сделал себе зубы за счёт армии и попал под суд

Обложка © ТАСС / VALDA KALNINA

В Литве бывший командующий Вооружёнными силами страны Вальдемарас Рупшис попался на мошенничестве, он сделал себе два зубных импланта на деньги армии. Вильнюсский окружной суд обязал офицера выплатить штраф в размере 20 тысяч евро, также он не сможет занимать госпосты в течение пяти лет. Об этом пишет издание Delfi.

«Рупшис потерял зубы не в результате внезапной травмы во время службы, а из-за хронического заболевания. Поскольку потеря зубов не связана со службой, оснований для оплаты услуг по их имплантации и протезированию за счёт государства не было», — говорится в судебном решении.

Следствие установило, что стоматолог Военно-медицинской службы Шарунас Раткус помог чиновнику подделать документы, чтобы протезирование можно было оплатить из бюджетных средств. Медик тоже попал под суд, его обвинили в злоупотреблении служебным положением и пособничестве мошенничеству. Ему выписали штраф в размере 15 тысяч евро. Примечательно, что ущерб для бюджета от действий обвиняемых составил 4 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в Киевской области руководящий состав и сотрудники Бучанского районного военкомата зачислены в ряды ВСУ и отправлены на передовую, после того как их обвинили в многомиллионных взятках от мобилизуемых.

Татьяна Миссуми
