В Польше силовики по ошибке расстреляли авто белоруса, ранив его в голову и ногу

В Польше неизвестные в гражданской одежде остановили и обстреляли новенький автомобиль BMW, на котором возвращался на родину из Германии гражданин Белоруссии. Об этом сообщает белорусский телеканал «Первый информационный». Мужчина получил ранения в голову и ноги.

Пострадавший — 60-летний житель Гродненского района. Он возвращался 12 мая из Германии, где купил себе авто. Как выяснилось, агрессивными незнакомцами на дороге оказались сотрудники криминальной полиции Польши. Машину буквально изрешетили выстрелами, причём большая часть была явно выше колёс.

Мужчина добрался до ближайшей польской больницы, но ему оказали помощь с нарушениями, что может повлечь инвалидность. Сейчас ведётся расследование, почему польские силовики были в гражданской одежде и зачем стреляли. Всего в машине обнаружено 30 пулевых отверстий.

«В милицию из учреждения здравоохранения поступила информация об экстренной госпитализации с огнестрельными ранениями 60-летнего жителя Гродненщины. По предварительной информации, указанные телесные повреждения в области головы и нижней конечностей мужчина получил, находясь в Республике Польша», — рассказал замначальника УВД Гродненской области Максим Рудый.

