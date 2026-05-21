В Афганистане хотят разрешить выдавать девочек замуж с 9 лет

В Афганистане снизили возраст для вступления в брак для девочек, сообщает The Times. По данным издания, теперь выдавать замуж можно с наступлением половой зрелости (согласно старейшей суннитской школе исламского права, это 9 лет).

Молчание девочки интерпретируется как согласие на брак. А те, кого выдали замуж до достижения половой зрелости, могут аннулировать брак только через суд и только при определённых условиях — если опекуны будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.

А ранее в одной из провинций страны власти ужесточили правила ношения хиджаба для женщин. В частности, им запретили использовать обтягивающие и броские головные покрывала.