21 мая, 15:11

В Афганистане хотят разрешить выдавать девочек замуж с 9 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В Афганистане снизили возраст для вступления в брак для девочек, сообщает The Times. По данным издания, теперь выдавать замуж можно с наступлением половой зрелости (согласно старейшей суннитской школе исламского права, это 9 лет).

Молчание девочки интерпретируется как согласие на брак. А те, кого выдали замуж до достижения половой зрелости, могут аннулировать брак только через суд и только при определённых условиях — если опекуны будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.

В Афганистане задержали четверых мужчин за косплей «Острых козырьков»

А ранее в одной из провинций страны власти ужесточили правила ношения хиджаба для женщин. В частности, им запретили использовать обтягивающие и броские головные покрывала.

Александра Вишнякова
